Ammissioni campionati 2020/21: Caserta esclusa dalla Serie A1

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

La Volalto 2.0 Caserta è esclusa dal campionato di Serie A1. Come comunicato dalla Lega Volley Femminile, per la società di Nicola Turco "non sussistono i requisiti che legittimano l'ammissione". Dalle mancate liberatorie alla questione palazzetto, passando per il ban della FIVB che blocca diverse operazioni di mercato: troppe incognite sul futuro del club campano. Le rosanero avranno due giorni di tempo per ricorrere al Giudice di Lega.

Per quanto riguarda la Serie A1, sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione di 12 società:

• Imoco Volley Conegliano (TV);

• UYBA Volley Busto Arsizio (VA);

• AGIL Volley Novara;

• Pallavolo Scandicci Savino Del Bene (FI);

• Pro Victoria Pallavolo Monza (MB);

• VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore (CR):

• Chieri '76 Volleyball (TO);

• Volley Bergamo;

• Azzurra Volley San Casciano (FI);

• Cuneo Granda Volley;

• Volley Millenium Brescia;

• Wealth Planet Perugia Volley.

Per quanto riguarda la Serie A2, sussistono i requisiti che legittimano l'ammissione di 19 società:

• Trentino Rosa (TN);

• Polisportiva A. Consolini S. G. in Marignano (RN);

• Volley Soverato (CZ);

• Olimpia Teodora Ravenna;

• LPM Pallavolo Mondovì (CN);

• Pallavolo Pinerolo (TO);

• Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA);

• CUS Collegno Volley (TO);

• Polisportiva Libertas Martignacco (UD);

• Volley Hermaea Olbia;

• Helvia Recina Volley Macerata;

• Unione Volley Montecchio Maggiore (VI);

• Giuseppe Cesari Cutrofiano (LE);

• Montale Pallavolo (MO);

• Volley Group Roma;

• Volley Talmassons (UD);

• Marsala Volley (TP);

• Volley Academy Sassuolo (MO);

• Mega Volley Vallefoglia (PU).

Completa l'organico di Serie A2 femminile il Club Italia.