Conegliano ok, seconda sconfitta di fila per Parisi, perde anche Scandicci

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

La capolista Conegliano vince non senza fatica contro una Lardini che ha ben figurato per quasi tutto il match. Dopo un primo set combattuto e vinto dall’Imoco Volley, risponde Filottrano conquistando il parziale successivo. La resistenza delle ragazze di Schiavo però cessa dopo aver perso il terzo set, sciogliendosi alla distanza e regalando l’ultimo e decisivo gioco (25-11) alle campionesse del mondo.

Nel giorno del suo grande ritorno, Francesca Piccinini resta in panchina nella vittoria per 3-0 di Busto Arsizio in quel di Chieri contro la Reale Mutua Fenera. L’unico set combattuto è il secondo, che però la Unet E-Work si aggiudica 25 a 23. Rientra nei ranghi biancorossi Villani, out nella scorsa partita per un principio di pubalgia.

Anche Casalmaggiore non soffre particolarmente nel match casalingo contro Perugia. L'unica sbandata per la Èpiù Pomì avviene nel terzo parziale, quando la Bartoccini Fortinfissi pensa di aver riaperto la partita: nulla da fare, il quarto set è ottimamente giocato dalle ragazze di Gaspari, che chiudono 25 a 13.

3 a 0 prevedibile per Il Bisonte Firenze nella sfida contro una decimata Golden Tulip VolAlto 2.0 Caserta. Escluso il combattuto secondo set, chiuso 30 a 28 per le toscane, il confronto del Mandela Forum è desolante. Poco da fare per Malcangi, che dal fischio d’inizio è costretto a schierare 4 giocatrici della Serie C. Indisponibile per infortunio Garzaro e assente ingiustificata Simon, che a quanto pare ha abbandonato la squadra.

Incredibile sfida tra la Bosca S. Bernardo Cuneo e la Savino Del Bene Scandicci. Le toscane conducono 24 a 18 nel quarto set e hanno 6 match-point, ma si fanno rimontare dalle biancorosse che prima conquistano il parziale 28 a 26, e poi fanno esplodere di gioia i presenti al Pala UBI Banca con il 15-13 nel quinto che vale la vittoria. Per la Savino Del Bene, che in settimana ha salutato Adenízia, arriva una sconfitta che fa malissimo. Soprattutto per il modo in cui è maturata.

Si decide al tie-break anche la partita del PalaAgnelli tra Bergamo e Monza. Continuano le difficoltà della Saugella dopo l’arrivo di Carlo Parisi, che contro la Zanetti trova la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Da segnalare il positivo debutto in Serie A1 di Kathryn Plummer, che ha chiuso il match con 9 punti a referto.

