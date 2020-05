Scandicci completa la squadra con Courtney

La Savino Del Bene Scandicci ha definito il roster per il 2020/21, a partire dalla nuova guida tecnica che, come anticipato nelle scorse settimane, sarà affidata a Massimo Barbolini per i prossimi tre anni. L'ultima novità in ordine di tempo è relativa al nome di Megan Courtney, schiacciatrice americana che con ogni probabilità approderà in Toscana dopo l'esperienze con Bergamo e Novara.