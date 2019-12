Scampia, il volley in mezzo alle Vele

STORIE DI SPORT

A Scampia c'è un gruppo di volenterosi che da dieci anni prende ragazzi e ragazze e dalla strada infondendo loro l'amore per la pallavolo. Sottraendoli a una vita spesso complicata e difficile.

Ogni giorno, dalle 4 del pomeriggio fino a mezzanotte, i bambini dai 6 ai 16 anni giocando a volley sono introdotti nel mondo della normalità, mentre a pochi passi regna il degrado.

"Le luci qui sono sempre accese - spiega Ivan Capozzi, presidente dell'Athena Volley - ma non è stato facile arrivare a questi risultati. Abbiamo cominciato con 3 ragazzi, ora sono 210."

Alla palestra mancavano luci, porte, tappeti. Almeno 90 bambini non hanno possibilità per pagare la simbolica retta e giocano gratis: "Compensiamo con le donazioni - aggiunge Capozzi- chi non può pagare viene qui gratis, da sempre. Col tempo la situazione è nettamente migliorata, la nostra realtà è stata apprezzata ed accettata e il nostro lavoro ora è sempre più stimolante e gratificante"

La pallavolo non è uno sport con cui i bambini di strada entrano in immediata sintonia. "All'inizio in un mondo dominato dal calcio, lo considerano uno sport femminile perché non prevede il contatto - spiega Capozzi - poi però cambiano idea, capiscono il valore di uno sport di squadra, comprendono cosa vuol dire saltare una rete a 2 metri e 43 dal suolo. Sfidano i propri limiti con l'aiuto dei compagni. E poi hanno sempre un livido da portare a casa, un insegnamento. Imparano ad amare questo sport e non riescono più a farne a meno ".

La splendida favola della compagine napoletana non è passata inosservata agli organizzatori della Jam Camp Academy, che in collaborazione con Il Comune di Salsomaggiore, il Comitato Fipav Parma e l'associazione albergatori Salsomaggiore e Tabiano, hanno invitato l'Athena Volley Scampia alla II^ edizione della prestigiosa "Savino del Bene Jam Cup" che avrà luogo nella splendida cittadina termale da oggi, 27 dicembre, fino al 29.

"Lavoriamo con passione nel mondo della pallavolo giovanile internazionale da oltre 25 anni, conosciamo personalmente alcuni dirigenti dell'Athena Volley, tra cui il Prof. Fabio Esposito- racconta Roberto Milocco, titolare della Jam Camp Academy- quest'estate quando al Jam Camp ci ha raccontato dell'attività dell'Athena e delle mille difficoltà in cui opera, abbiamo pensato che offrire la possibilità di poter competere e confrontarsi in campo e fuori con coetanee provenienti da tutta Italia ed animate dallo stesso fuoco sacro della pallavolo, possa essere un'occasione unica di crescita sportiva e personale per queste giovani atlete. Abbiamo trovato la massima disponibilità ed entusiasmo nell'Amministrazione Comunale di Salsomaggiore e nell'Assessore allo Sport Stefano Compiani, e con l'aiuto dell'Adast riusciremo ad ospitare la delegazione di Scampia".

"Lo Sport è il primo ed il più grande social network al mondo" conclude l'Assessore Stefano Compiani "siamo sicuri che l'atmosfera festosa della Jam Cup e l'entusiasta accoglienza di Salsomaggiore Terme e dei suoi abitanti renderanno questa esperienza indimenticabile non solo alle ragazze dell'Athena Volley, ma anche alle oltre 700 atlete delle altre 53 squadre che animeranno la nostra bellissima città tra Natale e Capodanno."

Adesso parli il campo. Ci si ritroverà tuttin elle palestre di Salsomaggiore Terme all'insegna della pallavolo e dell'amicizia. Quella vera.