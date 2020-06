Raduni, Supercoppa e campionato: date e luoghi della nuova stagione

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Ancora pochi giorni d'attesa e le squadre del campionato di Serie A1 femminile cominceranno a radunarsi per preparare la nuova annata ormai alle porte. La grande ouverture (citazione cara al presidente Fabris) della stagione 2020/21 sarà la Supercoppa italiana, simbolo della rinascita del volley rosa che per l'occasione presenterà formula e location suggestive.

L'evento vedrà come atto conclusivo una Final Four al Foro Italico di Roma, all’aperto, nelle date del 9 e 10 settembre (al momento si ragiona su questi due giorni). Con Conegliano già qualificata di diritto, le altre tre semifinaliste saranno definite da due turni a eliminazione diretta (da disputarsi il 29-30 agosto e il 4-5-6 settembre) in cui le dodici formazioni restanti si sfideranno in base alla classifica del 2019/20 (esclusa Filottrano).

- Busto Arsizio-Caserta;

- Novara-Perugia;

- Scandicci-Brescia;

- Monza-Cuneo;

- Casalmaggiore-Firenze;

- Chieri-Bergamo.

Da questi accoppiamenti emergeranno le altre 3 sfide le cui vincenti staccheranno il ticket per Roma. Il campionato inizierà nel weekend del 19 e 20 settembre. Ma quando cominceranno a radunarsi le squadre per prepararsi al primo grande torneo stagionale?

La Savino Del Bene Scandicci è la prima che tornerà a sudare in palestra, con il ritrovo che dovrebbe cominciare tra l'1 e il 2 luglio. Busto Arsizio attaccherà qualche giorno dopo, lunedì 6. Sabato 11 luglio sarà invece il turno de Il Bisonte Firenze, che per quest’anno effettuerà un ritiro a Lizzano in Belvedere.

Gran parte delle formazioni, invece, si ritroveranno nella terza settimana di luglio: Conegliano, Novara, Brescia e Perugia danno il via alle danze lunedì 13, Monza e Chieri tra il 14 e il 15. Più in là sarà il turno di Cuneo, con i primi allenamenti fissati per lunedì 20 luglio. Ancora da valutare la data d’inizio per il resto delle squadre al momento certe di iscriversi al campionato, ovvero Casalmaggiore, Bergamo e Caserta.