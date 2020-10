Più di tre positivi a Cuneo: salta il match contro Bergamo

VOLLEY FEMMINILE

Cuneo Granda Volley ha comunicato che, a seguito dei tamponi urgenti e straordinari effettuati nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre dopo il primo caso di Covid-19 rilevato nel gruppo squadra della Bosca S.Bernardo Cuneo, più di tre giocatrici sono risultate positive al virus. Il numero preciso è di sette, più alcuni membri dello staff.

Provvidenziale, dunque, il rinvio della gara di Novara deciso in accordo con la Lega Pallavolo Serie A Femminile. "Abbiamo attivato il protocollo con scrupolo, ma evidentemente non è stato sufficiente – afferma il presidente di Cuneo Granda Volley, Diego Borgna. Sono molto rammaricato, ma non preoccupato: non tutte le persone sono asintomatiche, ma nemmeno mostrano gravi sintomi. Tutto il gruppo è in isolamento volontario da mercoledì, nella tutela del resto della popolazione".

La gara della 6ª giornata di campionato tra Bosca S.Bernardo Cuneo e Zanetti Bergamo, in programma domenica 18 ottobre al Pala UBI Banca, è quindi rinviata a data da destinarsi.