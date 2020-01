Presentate le finali di Coppa Italia: le voci dei protagonisti

VOLLEY FEMMINILE

Si è tenuta presso la Sala del Consiglio Comunale del Palazzo del Comune di Busto Arsizio la conferenza stampa di presentazione delle finali di Coppa Italia di Serie A1 e A2, che andranno in scena nel weekend dell'1 e 2 febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio. Diversi gli interventi di giornata da parte dei protagonisti.

Il primo commento è del Sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, che si è detto molto soddisfatto di guidare una città che con la UYBA e la Futura Volley recita un ruolo da protagonista nel mondo della pallavolo: "Vedere sui giornali il nome di Busto Arsizio è un orgoglio". Finali di Coppa Italia che si terrano in un palazzetto che trasuda storia, il PalaYamamay. "È un salotto per assistere alle partite - sostiene Consuelo Mangifesta, Responsabile Relazioni Esterne, Eventi e Comunicazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile - e il pubblico di Busto è un profondo conoscitore della pallavolo". Importanti anche gli interventi di Antonio Santa Maria, direttore generale dell'azienda organizzatrice Master Group Sport, e dell'Assessore allo Sport Laura Rogora, a certificare la grandezza dell'evento.

Il focus è poi passato sulle formazioni che si daranno battaglia sul taraflex bustocco. Molti appassionati e addetti ai lavori puntano le proprie fiches sull'Imoco Volley Conegliano, ma il vice-allenatore Alessio Simone fa gli scongiuri: "Con due gare in due giorni tutto può succedere". Le venete se la vedranno in semifinale con la Savino Del Bene Scandicci: "Siamo contente di confrontarci con l'Imoco per capire meglio a che punto siamo", spiega Ofelia Malinov, con il coach Luca Cristofani che è ben cosciente della difficoltà della sfida: "Dobbiamo mettere in difficoltà un ingranaggio quasi perfetto".

La seconda sfida da dentro o fuori vede protagonista la Saugella Monza, reduce da un grande successo nei quarti di finale contro Novara come sottolineato anche dalla capitana, Serena Ortolani: "Abbiamo passato un periodo di difficoltà, ma la vittoria contro l'Igor Volley può essere la svolta". Tra le brianzole e la finale c'è però di mezzo un osso durissimo, ovvero le padrone di casa della Unet E-Work Busto Arsizio. "È molto emozionante per me essere qui", ha dichiarato l'attuale tecnico di Monza ed ex-bustocco Carlo Parisi, mentre è consapevole della grande responsabilità di giocare in casa Stefano Lavarini, head coach delle farfalle: "Busto è uno dei migliori posti in Italia in cui giocare a pallavolo. Sarà complicato perché ci sono grandi squadre, ma non avverto particolari pressioni". Chiosa la capitana biancorossa, Alessia Gennari: "Solo ora ci rendiamo conto che giocheremo in casa nostra questo evento. È un onore e una grande responsabilità".

Oltre alle semifinali e finale di Coppa Italia di A1, nella giornata di domenica 2 febbraio si contenderanno la coccarda tricolore anche le formazioni di Serie A2 della Omag San Giovanni in Marignano e della Delta Informatica Trentino. Il match sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook SportMediaset, sull'app e sul sito SportMediaset.it a partire dalle 14:30.