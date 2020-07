Pallavolo, basket e pallamano: uniti per la ripartenza

NON SOLO VOLLEY

Si è tenuta a Roma la conferenza stampa congiunta dei presidenti federali Pietro Bruno Cattaneo (volley), Giovanni Petrucci (pallacanestro) e Pasquale Loria (pallamano). I temi principali trattati sono stati quelli della riapertura delle palestre scolastiche e della ripartenza dell’attività sportiva, sensibilizzando sulle due grandi problematiche che attualmente preoccupano fortemente non solo le tre discipline, ma gran parte dello sport italiano.

Ad aprire la conferenza è stato il presidente della Federbasket, Giovanni Petrucci: "Siamo le Federazioni per gli sport di squadra con maggiore attività dopo il calcio. L'idea di agire insieme è nata alcuni mesi fa, anche perché abbiamo interessi e problemi comuni. [...] Il credito d'imposta è uno degli argomenti su cui stiamo lavorando. La sua approvazione aiuterebbe le società professionistiche, quelle dilettantistiche ed anche per tutti gli altri sport".

"Abbiamo poi il dramma sportivo delle palestre scolastiche", prosegue il numero della pallacanestro. "Uno degli scopi principali è chiedere alla ministra dell'Istruzione Azzolina che preveda una norma che escluda l'utilizzo delle palestre dalle attività non sportive. Ci rendiamo conto di tutti i problemi della scuola in questo periodo, ma le palestre sono state costruite per l'attività sportiva".

A chiudere gli interventi è stato il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Pietro Bruno Cattaneo: "Un altro problema è quello della ripartenza dell’attività. Io sono molto contento che il calcio abbia ripreso, però onestamente faccio fatica a pensare che si possa giocare a calcio, ma non a beach volley. Al momento attuale non abbiamo certezze. Abbiamo bisogno che le istituzioni ci diano indicazioni chiare e tempestive, anche perché la stagione estiva è ormai entrata nel vivo".