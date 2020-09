Nuova stagione, nuova VBC èpiù Casalmaggiore

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Svelata la nuova VBC èpiù Casalmaggiore presso la sede di uno degli storici sponsor casalaschi, l’Apis di via Ferrante Gonzaga a Vescovato. Una presentazione all'insegna dell'ottimismo, con la gioia di chi sa che giorno dopo giorno sta tornando a una normalità. Una normalità che non si potrà godere per molto un'emozionata Carli Lloyd. La capitana della VBC è pronta a rientrare in America per dedicarsi al progetto più importante: la nascita di suo figlio. La presentazione di Casalmaggiore Valentina Breda

Presentato lo staff tecnico, capeggiato da Carlo Parisi, l'addetto stampa della VBC Manuel Bongiovanni ha chiamato le ragazze che hanno sfilato ad una ad una in rigoroso ordine di maglia. Ognuna si è presentata utilizzando tre parole, un modo diverso per conoscere le beniamine rosa.

C'è chi si è definita "toscana", come Federica Stufi. Chi si è definita "una buona forchetta", come Carli Lloyd. E spazio anche alle passionali come Imma Sirressi, o alle testarde come Laura Partenio, passando per la prima brasiliana nella storia VBC, Rosamaria Montibeller, e poi tutte le altre: Francesca Bonciani, Laura Melandri, Kara Bajema, l'ultima arrivata Elitsa Vasileva e non solo. Assente Marianna Maggipinto, ancora a riposo dopo uno scontro di gioco subito in un allenamento congiunto.

Mostrata anche la nuova maglia rosa (sarà pronta nelle prossime settimane) e sottolineata la presenza sul kit provvisorio dei due loghi delle storiche tifoserie della VBC: gli Irriducibili Rosa e la Passione Rosa. Una divisa che vede tanti sponsor confermati e anche degli apprezzati rientri, con il probabile arrivo di nuovi soci nelle prossime settimane.

Il microfono, infine, è passato al padrone di casa, Luciano Bregalanti. Anche lui ha utilizzato tre parole, una sorta di leitmotiv che i tifosi di Casalmaggiore e il presidente VBC, Massimo Boselli, sperano che possa risuonare per i corridoi della Baslenga: "Vincere, vincere, vincere". La nuova stagione di Casalmaggiore è cominciata.