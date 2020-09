Mamma Lloyd mura gli haters: "Grazie Casalmaggiore, ora mi fermo"

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

Le emozioni di Carli Lloyd, palleggiatrice di Casalmaggiore che nelle scorse ore ha annunciato di essere incinta, sono poche e sincere. E nei suoi pensieri non c'è spazio per gli haters o quei pochi pseudo-tifosi che sui social, invece di esultare per un'altra grande impresa della capitana rosa, hanno preferito riversarle contro il loro odio. I veri supporters della VBC non sono questi, e la società ha difeso a spada tratta la propria palleggiatrice con una conferenza stampa.

"Sono piena di gioia e felicità - spiega Carli -, ma per me è strano in questo momento essere lontano dalla mia famiglia. Ho scelto di fermarmi e tornare a casa proprio per questo. Ringrazio tutti, dal primo all'ultimo, per il sostegno che mi hanno dato in questo momento, è una notizia molto bella, la più bella che si possa avere, e quindi davvero ringrazio tutti i tifosi e soprattutto la società che da subito mi è stata molto vicina".

La giocatrice, che ha parlato al termine della presentazione dei campionati di Serie A femminile 2020/21 presso il Teatro Sociale di Bergamo, è stata accompagnata dal suo procuratore, Stefano Bartocci, e il presidente della VBC Massimo Boselli. Con il numero uno rosa abbiamo parlato dei prossimi passi della società, a partire dalla necessità di tornare sul mercato: "Ovviamente fin da subito abbiamo iniziato a guardarci attorno perché era normale che lei si fermasse per salvaguardarsi. Non è il momento più ideale per fare mercato, tantissime giocatrici sono già accasate, ma stiamo guardando anche fuori Europa e qualcosa c'è".

Un futuro, quello di Lloyd, delineato per i prossimi 9 mesi, ma che potrebbe nuovamente colorarsi di rosa: "Vorrei tornare a giocare qui, tornare a giocare per questa società sarebbe bellissimo".

Durante la presentazione dei campionati, Carli è salita sul palco invitata dal presidente di Lega Volley Femminile Mauro Fabris che ha voluto consegnare alla palleggiatrice americana un omaggio floreale e la classica "prima camicetta" che viene regalata alle mamme in segno di buon auspicio.