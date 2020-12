Novara vince il "Classico", troppa Conegliano per la UYBA

VOLLEY FEMMINILE

L'Igor Gorgonzola Novara si conferma seconda forza del campionato di Serie A1 femminile superando 3-0 in trasferta la Zanetti Bergamo nella prima delle due gare della 15ª giornata non condizionate dal Covid-19. Le azzurre di Stefano Lavarini colgono la vittoria numero dodici e salgono a 34 punti in classifica, a -5 dalla vetta occupata dall'Imoco Volley Conegliano. Lega Pallavolo Serie A Femminile

Imoco troppo forte, ancor più se l'avversario è decimato dalle assenze. Così si può riassumere il 3-0 tra Conegliano e la Unet e-work Busto Arsizio, con il team di Marco Musso privo di Alessia Gennari, Ana Escamilla, Camilla Mingardi e Katarina Bulovic (tutte precauzionalmente a riposo) e senza Leonardi e Cucco ancora in isolamento per positività al Covid. L'Imoco, come da pronostico, ha sempre condotto nel punteggio, appoggiandosi sugli attacchi di Egonu (22 punti) e Sylla (13 e miglior giocatrice della partita).

Zanetti Bergamo-Igor Gorgonzola Novara 0-3 (20-25, 18-25, 22-25)

- Bergamo: Enright 8, Dumancic 3, Valentin 2, Loda 8, Moretto 2, Faucette Johnson 4, Fersino (L), Lanier 7, Mio Bertolo 2, Prandi 2, Faraone (L), Marcon. All. Turino.

- Novara: Chirichella 9, Hancock 7, Bosetti 13, Bonifacio 6, Smarzek 1, Herbots 17, Sansonna (L), Zanette 7, Populini 1. N.E.: Battistoni, Daalderop, Washington, Napodano (L), Tajè. All. Lavarini.

Imoco Volley Conegliano-Unet e-work Busto Arsizio 3-0 (25-16, 25-16, 28-26)

- Conegliano: Caravello (L), Gicquel 1, Butigan 4, de Kruijf 2, Omoruyi 8, De Gennaro (L), Gennari, Wolosz 2, Hill 4, Sylla 13, Egonu 22, Fahr 6. N.E.: Folie, Adams. All. Santarelli.

- Busto Arsizio: Poulter, Olivotto 2, Gray 9, Herrera Blanco 3, Piccinini 9, Stevanovic 1, Bressan (L). N.E.: Gennari, Bonelli, Mingardi, Escamilla, Almasio. Bulovic. All. Musso.

RISULTATI E CLASSIFICA