Novara la spunta su Scandicci, Conegliano senza rivali. Chieri 4ª

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

La gara più lunga di sempre nella storia della Serie A1 dall'introduzione del Rally Point System se la aggiudica l'Igor Gorgonzola Novara, che dopo due ore e 38 minuti di gioco batte al tie-break (21-25, 17-25, 25-23, 25-23, 16-18) un'amareggiata Savino Del Bene Scandicci, brava a rimontare da due set di svantaggio. Ad avere la meglio, quindi, è la formazione di Stefano Lavarini, tecnico espulso nel corso del quinto set per divergenze con una terna arbitrale contestata a più riprese da entrambe le squadre. Per le piemontesi, trascinate da una Caterina Bosetti in forma smagliante, è una vittoria importante: dopo aver già perso un big match (contro Monza alla 4ª di campionato) c'era da dimostrare di avere le tenuta fisico-mentale per conquistare e restare nei posti nobili della classifica.

Resta di un altro pianeta l'Imoco Conegliano, schiacciasassi guidata da Paola Egonu che sulla sua strada non ha ancora trovato una squadra in grado di darle del filo da torcere. Al PalaVerde di Villorba cade anche la Saugella Monza, brava a mettere le campionesse del mondo alle corde nel secondo set, ma senza poi chiudere la frazione a proprio favore. Per la formazione di Daniele Santarelli arriva un altro 3-0 (25-16, 25-23, 25-14), che porta in dote anche la sesta vittoria consecutiva in Serie A1.

Una Reale Mutua Fenera Chieri in formato europeo annichilisce la Banca Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (22-25, 19-25, 20-25) e conquista il quarto posto in classifica. La formazione piemontese è guidata ottimamente da Giulio Bregoli, che dimostra di essere un tecnico di alto livello facendo esprimere al massimo le proprie bocche di fuoco, Elena Perinelli (MVP con 17 punti) e Kaja Grobelna (16). Per le bresciane non basta il rientro in campo di Anna Nicoletti per allontanarsi dall'ultimo posto in classifica.

Con il rinvio di Cuneo-Trento e Firenze-Busto Arsizio, si attende il match tra Bergamo e Perugia per completare il quadro della 7ª giornata di Serie A1 femminile.

RISULTATI E CLASSIFICA