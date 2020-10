Novara domina nell'anticipo: Brescia sconfitta 3-0

L'Igor Gorgonzola Novara dimentica in fretta la sconfitta (3-1) contro la Saugella Monza e torna ad esprimersi ad alto livello nell’anticipo della 6ª giornata della Serie A1 di volley femminile. Non pervenuta la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che ancora deve conquistare la sua prima vittoria in campionato (anche se non era certo questa la serata ideale in cui centrarla).