Novara domina in Ucraina: Yuzhny sconfitto 3-0

CHAMPIONS LEAGUE

Novara rialza la testa dopo la cocente eliminazione casalinga ai quarti di finale di Coppa Italia. La quinta giornata della fase a gironi della CEV Champions League è una passeggiata per le azzurre, che dominano la sfida contro il Khimik Yuzhny (25-14, 25-14, 25-12). Da segnalare l'esclusione da inizio partita di Megan Courtney, bloccata per un problema alla schiena da valutare nelle prossime ore.

Novara che parte benissimo sfruttando gli attacchi di Brakočević (13 punti finali) e vantaggio che si fa rassicurante fin dai primi scambi. Le Igorine non devono neanche accelerare, chiudendo il set 25-14 con un lungolinea di Di Iulio e il pilota automatico inserito.

Nella seconda frazione c'è parità fino al 4-4, poi pallonetto di Vasileva e muro di Hancock per il +2: Novara comincia a prendere il largo. Un punto di Hancock (un altro ace, saranno 6 in totale) doppia le ucraine: 14-7. Il Khimik trova il primo muro della partita sul 16-7 per le piemontesi, il che fa intuire lo strapotere fisico di quest’ultime. Anche il secondo parziale termina 25-14, questa volta con un diagonale di Vasileva.

Il terzo e ultimo set riflette i due precedenti, con lo Yuzhny che non sembra neanche provarci a impensierire Novara. Per le ragazze di Barbolini, di fatto, si tratta di un allenamento: 25-12 e tutti a casa.

Era lecito aspettarsi qualche difficoltà in più da parte dell'Igor Volley, che però ha dominato il match senza alcun affanno. Testa allora all'ultimo turno di Champions League, in programma tra due settimane al Pala Igor, che vedrà lo scontro decisivo per il primo posto della Pool C contro il ŁKS Łódź di Beppe Cuccarini, ex-tecnico di Caserta.

RISULTATI E CLASSIFICA