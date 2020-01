Novara, che prestazione! Stoccarda sconfitto 3-0 e quarti più vicini

CHAMPIONS LEAGUE

Vittoria di fondamentale importanza per l'Igor Gorgonzola Novara nella 4ª giornata della CEV Champions League. Terzo successo nel girone C per le piemontesi, che ribaltano la sconfitta dell'andata e archiviano 3-0 la pratica Stoccarda. Le campionesse d'Europa in carica sorpassano in graduatoria proprio le tedesche, scongiurando così l'ipotesi della prematura eliminazione.

Primo set letteralmente dominato da Novara: le ragazze di Barbolini non fanno cadere un pallone in difesa, e con ottime percentuali in attacco chiudono 25-11.

Nel secondo parziale si sveglia Stoccarda, che allunga sulle piemontesi senza però sferrare il colpo di grazia per scappare definitivamente. Il break decisivo, infatti, lo piazzano le azzurre, che sotto 18-19 rimontano e chiudono 25-22 con una fiondata al centro di Chirichella.

Anche l'ultimo set è delle piemontesi, che con maturità e concretezza conquistano gioco e partita siglando il 25-19 con un ace di Chiara Di Iulio.

Ottima prova per Francesca Napodano, chiamata a sostituire la febbricitante Sansonna. Top scorer per le Igorine è stata Eltisa Vasileva con 16 punti, ma è tutta la squadra ad aver interpretato al meglio una partita che, in caso di esito negativo, avrebbe definitivamente compromesso il percorso europeo delle ragazze di Barbolini.