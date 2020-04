Monza, niente Bricio: può tornare Hryshkevich | Di Iulio ai saluti

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

Ultimi colpi di mercato per la Saugella Monza che ha ormai trovato la sua forma definitiva per il 2020/21. Nel roster non ci sarà il nome di Samantha Bricio, in uscita da Scandicci e accostatata alle brianzole nelle scorse settimane. La messicana, con ogni probabilità, giocherà in Russia. Futuro in Giappone, invece, per l'altro talento inseguito dal Consorzio Vero Volley, ovvero Kathryn Plummer.

L'ultimo posto disponibile nella batteria di shiacciatrici dovrebbe quindi essere preso da Hanna Hryshkevich, nuovo talento del volley bielorusso. La classe 2000, già bloccata dalla Saugella per la stagione 2019/20, aveva dovuto fermarsi per gravidanza. Confermate Hanna Orthmann, Floortje Meijners ed Edina Begić, definitivamente recuperata dopo l'infortunio al ginocchio che l'ha fermata ai box per l'intero campionato.

Resteranno alla Candy Arena anche Squarcini e Obossa, seppur non si escluda l'arrivo di offerte per la seconda che potrebbe così trovare continuità in un'altra formazione di A1. Ai saluti, invece, Isabella Di Iulio: Monza cerca una palleggiatrice italiana che accetti il ruolo di vice Orro.