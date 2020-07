Modena Volley e Leo Shoes insieme anche per il 2020/21

VOLLEY MASCHILE

Modena Volley ha annunciato che Leo Shoes sarà il title sponsor della squadra anche per la prossima stagione. La realtà di Casarano, leader nel mercato della produzione (rigorosamente made in Italy) di calzature di lusso dei grandi brand italiani ed esteri, sarà al fianco della società di Catia Pedrini per il terzo anno consecutivo.

"Il popolo gialloblù - spiega il presidente di Modena Volley - sta urlando al mondo la propria voglia di vivere la pallavolo, emozionarsi e sognare, quel boato è arrivato fino alla splendida terra di Puglia. Antonio Sergio Filograna e tutti i suoi collaboratori si dimostrano, ancora una volta, persone speciali, su cui contare e con le quali è possibile costruire progetti che vanno al di là del mondo sportivo, l’ennesima dimostrazione di come l'imprenditoria può incidere sul tessuto sociale del nostro Paese".

Antonio Filograna Sergio, presidente Leo Shoes S.r.l.: "Crediamo nello sport e crediamo in Modena Volley, ma oltre al suo grandissimo passato di cui siamo orgogliosi, siamo certi che ci saranno ancora tantissime pagine da scrivere, delle quali vogliamo fare parte con la sua splendida tifoseria, all’interno del PalaPanini. Le emozioni di sport sani come il volley sono linfa vitale per un ritorno quanto più rapido possibile alla vita di tutti i giorni".