Milano si tiene la sua star: Ishikawa rinnova con la Powervolley

Yuki Ishikawa sarà un giocatore dell’Allianz Powervolley Milano anche per la stagione 2021/22. La società meneghina ha infatti rinnovato l’accordo con il talento giapponese, che vestirà numero 14 la maglia meneghina per il secondo anno consecutivo. Giocatore di grande tecnica ed eccezionali doti umane, il nipponico si è preso la scena con l’ultimo punto della finale di Challenge Cup che ha consegnato il trofeo a Milano. Oltre alle gesta in campo, Ishikawa è anche un catalizzatore di fan: da qui è nata la creazione del primo "Powervolley Milano Japan Official Supporters Club". Ecco il video-annuncio.