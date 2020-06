Milano ha il suo ninja: presentato Ishikawa

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

Dopo il rinnovo di Sbertoli in stile “La Casa di Carta”, la nuova pedina della Powervolley viene presentata riprendendo "Fruit Ninja", storico videogame che ha segnato i primi anni d'utilizzo dello smartphone. Il protagonista in questione è Yuki Ishikawa, schiacciatore giapponese dall’eccellente tecnica e dalla straordinaria elevazione. Ishikawa a Milano

La sua fama è fortemente riconosciuta in Giappone, tanto da essere un volto delle Olimpiadi che si terranno a Tokyo nel 2021.

"Sono molto felice di essere un nuovo giocatore dell’Allianz Powervolley Milano – sono le prime parole di Ishikawa. A causa del COVID-19, suppongo che questa stagione sarà diversa dal solito. Non vedo l’ora di tornare in Italia e sono certo che arriverò a Milano nelle migliori condizioni e ben preparato per l'inizio della stagione".

Non manca il pensiero di Roberto Piazza sul talento nipponico: "Abbiamo puntato su Yuki perché in ogni squadra in cui ha giocato è stato un giocatore chiave. Ishikawa è un giocatore di squadra e abbiamo bisogno di questo tipo di profili qui a Milano".