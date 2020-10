Leon è di un altro pianeta: Vibo lotta, ma Perugia vince 3-0

Parte con il piede giusto la SuperLega della Sir Safety Conad Perugia: gli umbri hanno superato con il punteggio di 3-0 (35-33, 25-20, 26-24) la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nell’ultimo posticipo della 1ª giornata di campionato. Con il match molto combattuto per larghi tratti (come dimostra il punteggio del primo parziale), Perugia la spunta sfruttando un fondamentale su tutti, la battuta: sono 14 i servizi vincenti dei padroni di casa, molti nei momenti chiave come il finale del terzo set, con i bianconeri sotto 17-22 e capaci, grazie a una serie micidiale di Wilfredo Leon, di capovolgere tutto. È proprio l’asso cubano l’MVP della partita: il numero nove bianconero chiude con 21 punti, il 57% in attacco e 9 incredibili ace. Doppia cifra anche per ter Horst (14 punti) e per Plotnytskyi (15, compreso l’ultimo pallone del match).