La Supercoppa è di Perugia: Civitanova si arrende al tie-break

VOLLEY MASCHILE

di

GIACOMO MAGNANI

La Sir Safety Conad Perugia batte 2-3 (25-22, 23-25, 19-25, 25-19, 14-16) la Cucine Lube Civitanova e solleva la sua terza Supercoppa italiana, la seconda consecutiva. Nella notte dell'AGSM Forum di Verona, i Block Devils trionfano nonostante l'assenza del capitano, Aleksandar Atanasijević. È un muro di Sebastian Solé a condannare i ragazzi di Fefè De Giorgi.

Parte benissimo Civitanova nel primo set, trovandosi largamente in vantaggio fino a toccare il +7 (16-9). La reazione di Perugia è troppo debole: Civitanova chiude il set 25-22 con un super Kamil Rychlicki da 6 punti solo nella prima frazione.

Secondo parziale più incerto, con Perugia che trascinata da Leon si mantiene sempre in vantaggio di pochi punti sfruttando due errori consecutivi della Lube per chiudere 23-25. Molto fallosa Civitanova, che sembra aver perso brillantezza.

La Sir Safety vola nel terzo set, con la Lube che non regge le bordate di Leon e compagni. Asso cubano che si infortuna a una caviglia sul 19-23, ma il dolore passa in fretta e Perugia, in palla, chiude il parziale lasciando gli avversari a 19.

Civitanova mette a posto la testa e riparte nel quarto set come se non fosse successo nulla, tornando a macinare gioco. Il cambio Hadrava su Rychlicki dà i suoi frutti per la Lube, ma è tutta la squadra di De Giorgi a girare meglio. Per il tie-break è questione di pochi punti. Il mani-out di Osmany Juantorena fissa il 25-19 sul tabellone dell’AGSM Forum e manda la finale al quinto e decisivo set.

Tiratissimo l'ultimo parziale, con il video-check più volte chiamato in causa per risolvere azioni al limite. Si va al cambio di campo con Perugia in vantaggio +3 (5-8) dopo un muro su Hadrava. Ma Civitanova risorge, e trova l’incredibile vantaggio con un errore in attacco di Leon (12-11). La parola finale spetta però alla Sir Safety Conad Perugia, che dopo aver conquistato un punto in modo rocambolesco sfrutta anche il match-point con un muro di Sebastian Solé (14-16).