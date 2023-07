LegaVolley Summer Tour, sfuma il Triplete di Casalmaggiore

A LIGNANO

Le ragazze di coach Lucchi incontrano le prime sconfitte dell’intera manifestazione e non riescono ad accedere alla Finalissima

Le ragazze di coach Lucchi partono bene e regolano la pratica Vallefoglia in due set con parziali 15-11 e 15-12 chiudendo i set prima con un uno-due di Zago e Kozuch nella prima frazione e con Angelina nella seconda mantenendo sempre abbastanza saldo il ritmo del gioco. Con Busto però arriva la prima sconfitta. Le farfalle partono subito forte e si portano subito sul 5-1, coach Lucchi chiama time out ma non servirà a dare la scossa utile, si va sull’8-3 al time out tecnico poi le bustocche chiudono 15-8. Nella seconda frazione c’è molto più equilibrio iniziale, si va al time out tecnico sull’8-7 Busto, si lotta punto a punto e così, due ace consecutivi di Caracuta rimettono tutto in parità sul 10-10. Casalmaggiore spinge e Zago chiude 15-13, si va al tie break. Busto parte forte ma la Stabili è brava a rimettersi in carreggiata e pareggiare i conti sull’11 pari con Zago, ma le farfalle ne hanno di più e chiudono 15-13 e accedono direttamente alla semifinale. La Stabili però ha ancora una chance per raggiungere la semifinale contro Milano sconfiggendo Lecco e così è stato: partita tirata da entrambe le parti con Casalmaggiore che vince il primo set 15-12 con un muro di Zago, perde il secondo ai vantaggi 16-14 e agguanta la vittoria con l’ennesimo attacco di Zago che fa 15-13 e 2-1.

La semifinale di domenica contro Milano è purtroppo a forti tinte blu; nella prima frazione si resta nell’equilibrio fino al time out tecnico, da li Traballi e compagne spingono sull’acceleratore e chiudono 15-13, stesso risultato poi nel secondo set con Milano avanti fin da subito ma, malgrado il tentativo di rimonta finale le milanesi fanno ancora 15-13 e chiudono 2-0.

Finalina 3°/4° posto contro Vallefoglia che vede partire fortissimo Casalmaggiore nella prima frazione, le rosa mantengono più che saldamente il ritmo del gioco schiacciando le avversarie in difesa sotto i colpi di Michieletto e Angelina. E’ Michieletto in diagonale a chiudere 15-5. Nel secondo set le neroverdi spingono fortissimo sull’acceleratore sin da subito portandosi sull’8-4. Le avversarie continuano la loro marcia anche se Angelina e Michieletto cercano di tenere le loro attaccate portandosi sul 10-14 ma ci pensa Pozzoli a chiudere 15-11. L’ultimo è un po’ la fotocopia del secondo con Kozuch in campo per Angelina e Zago che entra a metà set per Michieletto. I colpi dell’opposta veneziana sono pesanti e fanno male, ma non abbastanza. Pozzoli ancora chiude 15-13.