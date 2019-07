Lega Volley Summer Tour: Baronissi vince la Coppa Italia, Brescia battuta 2-0

07/07/2019

Sotto un sole cocente, c'è il pubblico delle grandi occasioni al Lido Fernando di Marina di Vasto (Chieti). Lo spettacolo è fornito dalla Coppa Italia di Sand Volley 4 contro 4, messa in palio nel primo appuntamento della Lega Volley Summer Tour, il circuito itinerante che porta le emozioni della Serie A femminile sulle più belle spiagge italiane. La splendida Costa dei Trabocchi è il palcoscenico speciale di tutto il torneo, vinto dalla P2P Smilers Baronissi. Le salernitane battono 2-0 la Agricola Zambelli Millenium Brescia con i parziali di 17-15, 15-9. Un successo che arriva a sorpresa, perché le ragazze di Giancarlo Chirichella giocano in Serie A2, a differenza di Brescia, squadra del massimo campionato che schiera giocatrici come Valeria Caracuta (impegnata insolitamente nel ruolo di libero) e Camilla Mingardi.



Il primo set è molto equilibrato: Brescia allunga sul 7-3 grazie all'esplosività di Mingardi, Baronissi non molla e trova in Emanuela Fiore un'autentica trascinatrice. L'ex opposto di Olbia scarica sulla sabbia la palla del 9-9, poi annulla due set ball, infine realizza il punto del 16-15 che porta al comando le campane. È Beatrice Meniconi a chiudere la pratica subito dopo. La rimonta del primo set non sazia le giocatrici di Chirichella, che approcciano il secondo parziale come se dovessero recuperare e non gestire: sotto i colpi di Fiore e Meniconi, Baronissi vola sull'8-2. Coach Mazzola spreca i timeout discrezionali già nei primi scambi, sperando di arginare la potenza di fuoco delle salernitane, ma non basta: per la prima volta nella propria storia, Baronissi conquista la Coppa Italia di Sand Volley 4x4 aggiudicandosi anche il secondo set con il punteggio di 15-9.



Al terzo posto si classifica la Vbc Apis Casalmaggiore. Le ragazze di Carmen Turlea, sconfitte da Brescia in semifinale per 2-0, battono con lo stesso risultato la Saugella Team Monza con i parziali di 15-12 e 15-9. In mattinata, la Iceplay MT San Giovanni in Marignano ha conquistato la quinta piazza, regolando sempre per 2-0 la Unet E-work Busto Arsizio: 15-13, 16-14 i parziali in favore delle riminesi.