Lega Volley Summer Tour, a Vasto la prima tappa: si assegna la Coppa Italia

LA COPERTURA MEDIA





IL VILLAGGIO La competizione, che promette emozioni a non finire, non sarà l'unico motivo di attrazione. Il Lega Volley Summer Tour da sempre si caratterizza per la splendida atmosfera che lo circonda. Musica, giochi, intrattenimento in riva al mare che renderanno le giornate al mare un'esperienza indimenticabile. Gli sponsor della manifestazione allieteranno il weekend con attività e tante sorprese: Vitaldent, Cantine Maschio, Mapei, Wella e OPI, Beretta e tanti altri ancora offriranno al pubblico momenti di gusto e spensieratezza. Il Lega Volley Summer Tour, come da tradizione, sarà raccontato minuto per minuto sui social network della Lega Pallavolo Serie A Femminile: su Facebook, Twitter, Instagram e Youtube tutte le notizie, i risultati, gli highlights, il backstage e le interviste con le atlete; sul sito di Lega Volley e su Flickr le foto più belle della manifestazione. Una copertura totale per diffondere ovunque l'atmosfera di festa.

A distanza di tre anni, il Lega Volley Summer Tour torna sui canali Mediaset, con numerosi appuntamenti per i tifosi e gli appassionati che non potranno vivere l'evento direttamente sulla sabbia. Innanzitutto il live streaming: ogni domenica pomeriggio, dalle 16.30, sul sito di SportMediaset e sulla relativa pagina Facebook, la trasmissione in diretta delle finali 3°-4° posto e a seguire 1°-2° posto. Dopo la diretta, l'on demand: le fasi decisive delle tre tappe saranno disponibili su Mediaset Play per offrire agli utenti la possibilità di gustarsi lo spettacolo del 4x4 in qualsiasi momento della giornata. Inoltre, la replica integrale delle finali andrà in onda su Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre, canale 175 di Sky e canale 16 di TvSat) ogni mercoledì sera alle ore 23.00 circa. Il Lega Volley Summer Tour valicherà i confini italiani, grazie al canale satellitare Mediaset Italia, che renderà disponibili all'estero tutti i contenuti. Infine, news e highlights sul notiziario sportivo televisivo per eccellenza, in onda tutti i giorni su Italia 1 alle ore 13.00.