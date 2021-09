La sfida Novara-Monza per il "Trofeo Banco BPM" in streaming su SportMediaset.it

VOLLEY FEMMINILE

Appuntamento fissato per domani, mercoledì 22 settembre, a partire dalle 20:00 sul nostro sito

Un assaggio di grande pallavolo a poche settimane dall'inizio del campionato di Serie A1 femminile. L'Igor Gorgonzola Novara e la Vero Volley Monza si sfidano infatti per la 1ª edizione del "Trofeo Banco BPM", che per l'occasione sarà trasmesso in live streaming sul sito di SportMediaset.it. Appuntamento fissato per domani, mercoledì 22 settembre, a partire dalle 20:00. Vero Volley Monza

Tante stelle in campo, tra cui ben sette atlete azzurre di recente salite sul tetto d'Europa con l'Italvolley: Chirichella, Bonifacio e D'Odorico per Novara, Gennari, Parrocchiale, Orro e Danesi per Monza. Curiosità per vedere all'opera anche le campionesse olimpiche dell'Igor Volley, Hancock e Washington, e alcuni dei nuovi acquisti estivi delle due compagini tra cui la turca Karakurt nella fila piemontesi e il duo Stysiak-Mihajlovic per le brianzole. Sarà il remake della scorsa semifinale scudetto, vinta da Novara.

Gaia Moretto, centrale della Vero Volley Monza: "È il terzo, vero, match di questa pre-season: abbiamo già avuto delle indicazioni di gioco, ma vogliamo vedere bene quelle che sono le cose da migliorare e affinare sempre di più le intese. Novara è una squadra ben organizzata, molto ambiziosa. Siamo all’inizio, perciò non sarà un match indicativo di quelle che saranno le sfide di campionato, però potrà mettere del pepe tra noi e loro e questo ci motiva".