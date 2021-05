La rimonta di Trento si ferma al quarto set: lo ZAKSA vince la Champions League

Niente bis di Champions League per il volley italiano. Dopo la vittoria dell'A.Carraro Imoco Conegliano, la Trentino Itas deve alzare bandiera bianca nella finalissima maschile contro il Grupa Azoty Kędzierzyn Koźle (meglio noto come ZAKSA) di una ex-conoscenza, ovvero Nikola Grbic. Una serata da dimenticare in quel di Verona per i ragazzi di Lorenzetti, che fatta eccezione del terzo set, non sono mai riusciti a esprimere il livello di pallavolo che gli ha permesso di conquistare la finale dell'AGSM Forum.

CEV