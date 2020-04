La proposta della Lega alla CEV: "Scandicci ancora in Champions con Conegliano, Busto e Novara"

Dopo la decisione della CEV di non disputare le fasi finali delle tre competizioni europee, la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha reso noto che il presidente, Mauro Fabris, ha inviato una lettera al numero uno della CEV, Aleksandar Boričić, proponendo che le squadre ancora in corsa nei tornei continentali per l'Italia (quindi Conegliano, Novara e Scandicci in Champions e Busto Arsizio in Coppa CEV) possano almeno acquisire il diritto, a titolo di parziale riparazione del danno subito, di partecipare alle stesse competizioni nel 2020/21, indipendentemente dai piazzamenti nei rispettivi campionati ora conclusi.