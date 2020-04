La CEV annulla le coppe europee e lancia il "Piano Marshall": 11,5 milioni per sostenere i club

Arrivano importanti novità dal Lussemburgo: la CEV ha comunicato in via ufficiale l'annullamento del resto delle coppe europee per il 2019/20, tra cui le Super Finals di Champions League in programma il 16 maggio a Berlino, dopo che lo scoppio della pandemia di coronavirus ha portato alla sospensione di queste competizioni a marzo. Questo mette la parola "fine" sulla stagione di quelle società che attendevano le decisione sul futuro delle competizioni europee: da Conegliano a Civitanova passando per Scandicci, Perugia e non solo.