La CEV accoglie la richiesta di Busto Arsizio: rinviato il match contro la Dinamo Kazan

VOLLEY FEMMINILE

La Federazione europea fa un passo indietro e rinvia la sfida di Coppa CEV tra Busto Arsizio e Dinamo Kazan in programma per mercoledì 11 marzo a Maribor, in Slovenia. Ascoltate le richieste del club bustocco, che chiedeva di salvaguardare la salute di tutti, dei propri tesserati e di quelli russi. Impossibile, nella attuali situazioni sanitarie nazionali, pensare e organizzare una trasferta in un altro paese europeo.

Dopo incessanti contatti e scambi di vedute tra Busto Arsizio, CEV e FIPAV, con l’importante mediazione del Presidente Bruno Cattaneo, la Unet E-Work ha visto accolta la richiesta del Presidente Pirola di considerare l’emergenza coronavirus risparmiando a Gennari e compagne il match inizialmente messo a calendario per l'11 marzo al PalaYamamay e poi ricollocato in Slovenia.

Tra le altre richieste di Busto, spunta anche l’ipotesi di rinviare tutte le competizioni europee, maschili e femminili, dalla Champions League alla Challenge Cup, per fronteggiare un’epidemia che rischia di colpire tutto il mondo se sottovalutata. Contestualmente, la CEV ha sospeso tutti gli incontri europei che coinvolgono società italiane, sia quelli in programma in Italia, sia quelli all'estero.