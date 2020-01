Monza e Scandicci per il riscatto: 16ª giornata su SportMediaset

VOLLEY FEMMINILE

Ultima giornata di Serie A1 prima dell’attesissima settimana che porta alle finali di Coppa Italia. Come di consueto, 6 sfide da vivere in diretta su sito e app di SportMediaset, ad esclusione dell’anticipo tra Èpiù Pomì Casalmaggiore e Imoco Volley Conegliano.

È un match da non fallire quello che vede coinvolte Monza e Scandicci. La Saugella, reduce da una sconfitta al tie-break contro Bergamo, ospita in casa la Bosca S. Bernardo Cuneo. Le piemontesi stanno vivendo un ottimo periodo di forma: nell’ultima giornata di campionato hanno battuto proprio la Savino Del Bene con un 3-2 maturato dopo una sorprendete rimonta da 18-24 a 28-26 nel quarto set. Le scandiccesi, dal canto loro, proveranno a rifarsi sulla Zanetti anche per vendicare il loro ex-tecnico Carlo Parisi, da qualche settimana sulla panchina di Monza e nell'ultima di campionato sconfitto proprio dalle orobiche.

L'Igor Gorgonzola Novara, vincente nella 4ª giornata di CEV Champions League così come Conegliano e Scandicci, è pronta ad ospitare al Pala Igor la Lardini Filottrano. Una sfida proibitiva per le marchigiane, che da qualche settimana stanno però ben figurando. Nella scorsa giornata sono sì uscite sconfitte dal match contro Conegliano, ma hanno anche registrato una mini-impresa che ancora nessun club di A1 era riuscito a compiere: strappare un set in casa delle campionesse del mondo in carica, al PalaVerde di Villorba.

Giornata ricca di emozioni per le farfalle Villani e Washington, sul viaggio di ritorno verso il PalaGeorge di Montichiari: la sfida in programma è infatti Banca Valsabbina Millenium Brescia - ex-scuderia delle due baincorosse - contro Unet E-Work Busto Arsizio. Attesissimo, neanche a dirlo, il debutto di Piccinini dopo essere rimasta in panchina nelle precedenti partite contro Chieri e Rzeszów, in Coppa CEV. Chiudono la giornata le sfide Perugia-Firenze e Chieri-Caserta.

