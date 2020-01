Scandicci vince al tie-break nella bolgia di Kaliningrad

CHAMPIONS LEAGUE

Vittoria al tie-break per la Savino Del Bene nella 4ª giornata della fase a gironi della CEV Champions League. Trasferta molto complicata per Scandicci, che in Russia ha avuto a che fare con la Lokomotiv Kaliningrad prima forza del campionato e squadra di Tatyana Kosheleva, fino all'anno scorso giocatrice delle toscane.

Luca Cristofani, tecnico delle scandiccesi al debutto in una competizione europea, che si affida in partenza al sestetto tipo ad esclusione di Slöetjes (infortunatasi lievemente alla caviglia durante la ri rifinitura), sostituita dalla giovane Stysiak che con 26 punti a referto non fa rimpiangere l'olandese. Dopo un primo set dominato, le toscane sono in vantaggio 23-21 nel secondo quando cominciano a percepire lo stesso timore di rimonta vissuto nel match di campionato contro Cuneo. La Savino Del Bene non riparte, e un muro su Stysiak chiude il set in favore delle russe. Malinov e compagne reagiscono immediatamente vinendo il terzo parziale, facendosi però sopraffare nel quarto da una Lokomotiv che lascia le avversarie ferme a quota 16. Il quinto set va infine a Scandicci, che con questa vittoria da 2 punti si porta a 4 lunghezze di distanza dal VakıfBank di Guidetti 2º nella Pool B.