Morte Ituma, il procuratore: "A Novara si trovava bene ed era felice"

La morte di Julia Ituma ha sconvolto il mondo della pallavolo e dello sport italiano. Il suo agente Donato Saltini non nasconde dolore e stupore per quanto accaduto. "Non posso dire molto se non che ciò che è accaduto mi ha sconvolto. Lo siamo tutti - ha spiegato il noto agente al Corriere.it - Ora sto aiutando i genitori di Julia in partenza per la Turchia. Non so nulla di quanto accaduto". In relazione all'ipotesi di un gesto volontario. "Non credo possa riguardare una delusione di natura sportiva. Julia a Novara si trovava bene ed era felice dello spazio che le veniva dato e stava imparando e crescendo molto".