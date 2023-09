Volley, Europei maschili: l'Italia è in finale! Francia battuta 3-0

EUROPEI VOLLEY

Gli azzurri di De Giorgi travolgono Ngapeth e compagni in semifinale (25-21, 25-19, 25-23). Sabato la sfida con la Polonia per il titolo

L'Italvolley vola in finale agli Europei



















1 di 11 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L’Italvolley vola in finale negli Europei maschili! I ragazzi di De Giorgi travolgono la Francia per 3-0 nella semifinale di Roma, con il punteggio di 25-21, 25-19, 25-23. Dopo un primo set giocato punto a punto (fino al 18-18), gli azzurri mettono il turbo nei successivi due parziali con un super Romanò, il solito Lavia e l’importante ingresso di Sbertoli dalla panchina. Sabato ore 21.15 la sfida con la Polonia per il titolo.

La Nazionale italiana di Volley è in finale negli Europei maschili: Francia travolta per 3-0 con il punteggio di 25-21, 25-19 e 25-23 in poco più di un’ora e trenta minuti di partita. Il primo parziale è estremamente equilibrato: le due formazioni attaccano forte e si sfidano colpo su colpo, rimanendo punto a punto addirittura fino al 18-18. L’ingresso di Sbertoli fa la differenza, con le schiacciate di Romanò a fare il resto: l’Italia infila cinque punti consecutivi, andando poi a chiudere il primo set sul 25-21 (nonostante un super Ngapeth). Dopo l’agonismo della prima partita, la squadra di De Giorgi parte fortissimo nel secondo set, mettendo subito il muso in avanti con una grande difesa e il solito Lavia. Chinenyeze prova a tenere a galla i suoi con un paio di spike a segno, ma la Francia insegue di 4-5 punti per tutto il corso del set. L’Italvolley va quindi sopra 2-0, con il punteggio di 25-19.

I francesi cercano di iniziare con tanta aggressività in attacco nel terzo parziale, ma Romanò e Michieletto non sbagliano nelle prime due schiacciate: la Francia chiama il time-out sul 9-5, ancora una volta sotto di 4 punti. Anche Galassi alza il livello, con un paio di giocate (un muro e un servizio) che fanno la differenza nell’economia del parziale. La Francia molla apparentemente, torna sotto ancora una volta con Chinenyeze e poi si arrende con il 25-23 del 3-0 finale. Vince l’Italia e raggiunge la Polonia in finale. La sfida per il titolo è in programma per sabato 16 settembre, ore 21.15.

Vedi anche Volley Volley, Europei: l’Italia vola in semifinale, Olanda ko al tie-break