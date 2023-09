Volley, Europei: l’Italia vola in semifinale, Olanda ko al tie-break

EUROPEI VOLLEY

Gli azzurri la spuntano con il punteggio di 19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12 . Infortunio per Russo nel primo set

© ansa L’Italia supera l’Olanda al tie break dei quarti di finale e approda alle Final Four degli Europei maschili di volley 2023: il punteggio finale è di 19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12. Il primo set è caratterizzato dall’infortunio a Russo, poi rimonta azzurra con due parziali di livello e vittoria finale di carattere dopo il pareggio oranje. In semifinale li attende giovedì a Roma la Francia, che ha superato la Romania per 3-0.

Dopo l’agevole vittoria contro la Macedonia del Nord, oggi è tempo per gli azzurri di affrontare l’Olanda nei quarti di finale degli Europei di volley maschile 2023 per poter raggiungere le Final Four e cercare di difendere il titolo continentale. L’obiettivo viene raggiunto grazie alla vittoria al quinto set, con il punteggio finale di 19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12. Il turning point del primo set è ravvisabile al momento dell’infortunio di Russo, che atterra male sulla caviglia sul 14-12 per gli italiani. Entra Sanguinetti al suo posto, ma gli olandesi riescono a rimontare e prendere il sopravvento tecnico e psicologico per il 25-19 che chiude il primo periodo (9 punti di Abdul-Azziz). Alla ripresa del gioco la squadra di De Giorgi torna in partita e alza nuovamente il livello, crescendo rapidamente nel 25-17 che sancisce il pareggio (gran parziale di Romanò).

L’Italia c’è e diventa inarrestabile poco dopo, quando infila un parziale di dominio assoluto, chiuso 25-16 con una prestazione ottima. L’Olanda a questo punto sente la pressione e il dovere di portare al quinto set la partita: mette tutto in campo e scappa fino al 17-10 grazie a Nimir- Abdul Azziz, ma la reazione dei campioni europei e mondiali arriva forte e per poco non vede completare una grande rimonta, con il parziale che termina sul 25-23 al secondo set point disponibile. Il carattere azzurro e la qualità escono di nuovo nel momento decisivo e il 15-12 sancisce l’approdo alle Final Four di Roma, dove li attende la sfida contro la Francia, che ha sconfitto la Romania 3-0.