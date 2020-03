Il volley in quarantena, tra challenge e allenamenti

IL VIDEO

Ci sono tanti modi per godersi la quarantena e anche i pallavolisti ne stanno approfittando. C'è Kasia Skorupa che dimostra tutte le sue doti in palleggio e le bisontine di Firenze che giocano a carta, forbice e sasso. Momenti di tenerezza, con il figlio di Ivan Zaytsev che "aiuta" il papà a fare i piegamenti, o con Veronica Angeloni che sfrutta il suo cagnolino Benny come peso. Volley: i challenge"più divertenti

E non dimentichiamo il mitico Gigi Mastrangelo, che questa volta il muro lo sfrutta per palleggiare con la carta igienica. Le challenge dei pallavolisti sono tante e il divertimento non manca.