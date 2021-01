Il derby dell'Emilia a Modena, tutto facile per Trento, Vibo torna a correre

VOLLEY MASCHILE

Nel recupero della 17ª giornata di SuperLega la Gas Sales Bluenergy Piacenza esce sconfitta dal confronto con la Leo Shoes Modena per 0-3. Una gara iniziata con un primo set tiratissimo: il parziale si conclude ai vantaggi in favore degli ospiti (33-35) dopo un acceso testa a testa. Nel secondo spicchio di gara Modena è più in palla: Piacenza fatica a recuperare lo svantaggio iniziale, mentre gli uomini di Giani controllano il gioco in maniera agevole aggiudicandosi il set. Nel terzo parziale sono ancora i gialloblù a partire meglio e a sfruttare con efficacia le occasioni. I biancorossi nel finale provano a rientrare, ma ormai è troppo tardi e Modena si aggiudica il match. MVP è il gialloblù Daniele Lavia con 14 punti a referto e tante belle giocate nei momenti decisivi della contesa. Modena Volley

Il recupero del 12º turno tra Itas Trentino e Kioene Padova non riserva particolari sorprese, almeno nel punteggio. Alla BLM Group Arena sono infatti i padroni di casa a festeggiare in appena tre set, un successo che garantisce ai gialloblù il rafforzamento della terza posizione in classifica e, contemporaneamente, la tredicesima vittoria consecutiva. Dopo un primo set a senso unico, la partita è diventata molto più incerta e combattuta, con gli uomini di Lorenzetti ad avere la meglio 35-33 dopo ben undici palle match annullate da parte dei veneti. Per la Kioene c'è la conferma ad alti livelli per Bottolo.

Sconfitta per l’Allianz Milano, che nel recupero della 15ª giornata si arrende per 1-3 ai padroni di casa della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Trasferta amara in terra calabrese per i meneghini, mentre gli uomini di Baldovin tornano ia successo dopo lo stop inflitto da Piacenza nel turno precedente. Ai biancoblù non è bastato il rientro in campo, anche se solo per un set, di Jean Patry (l’opposto francese era assente dal 22 novembre) per invertire la rotta di un periodo negativo sotto il profilo dei risultati.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Leo Shoes Modena 0-3 (33-35, 15-25, 22-25)

- Piacenza: Baranowicz 0, Clevenot 8, Mousavi 7, Grozer 5, Russell 14, Candellaro 6, Fanuli (L), Scanferla (L), Finger 5, Antonov 0, Botto 3, Izzo 0. N.E. Polo. All. Bernardi.

- Modena: Christenson 2, Lavia 14, Mazzone 10, Vettori 12, Petric 10, Stankovic 8, Iannelli (L), Rinaldi 0, Karlitzek 0, Grebennikov (L). N.E. Bossi, Sanguinetti, Porro, Sala. All. Giani.

MVP: Lavia

Itas Trentino-Kioene Padova 3-0 (25-13, 25-22, 35-33)

- Trento: Giannelli 2, Lucarelli 13, Lisinac 10, Abdel-Aziz 23, Michieletto 8, Podrascanin 8, De Angelis (L), Rossini (L), Sosa Sierra 0, Argenta 1. N.E. Sperotto, Cortesia, Bonatesta. All. Lorenzetti.

- Padova: Shoji 3, Wlodarczyk 9, Vitelli 7, Stern 14, Bottolo 17, Fusaro 1, Gottardo (L), Casaro 1, Danani (L), Ferrato 0, Merlo 0, Milan 0. N.E. Canella, Volpato. All. Cuttini.

MVP: Lisinac

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Allianz Milano 3-1 (25-21, 18-25, 25-22, 25-12)

- Vibo Valentia: Chinenyeze 10, Chakravorti 0, Abouba 16, Saitta 2, Rossard 14, Corrado 0, Rizzo (L), Cester 10, De Falco 23, Almedia 0. N.E. Gargiulo, Dirlic, Fioretti. All. Baldovin.

- Milano: Basic 1, Kozamernik 11, Daldello 1, Sbertoli 0, Maar 10, Weber 1, Patry 2, Piano 6, Ishikawa 10, Urnaut 14, Pesaresi (L). N.E. Staforini (L), Meschiari, Mosca. All. Piazza.

MVP: De Falco

