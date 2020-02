Il derby della Toscana è di Scandicci: Firenze sconfitta 3-1

A1 FEMMINILE

Il derby della Toscana valido per la 20ª giornata di Serie A1 va alla Savino Del Bene Scandicci, che in una domenica surreale segnata dal rinvio di ben 5 sfide di campionato batte Il Bisonte Firenze per 1-3 (21-25, 31-29, 16-25, 14-25). Dura solo un set, il secondo, la resistenza della squadra di Elio Sità.

La Savino Del Bene comincia il match con il freno a mano a tirato, rivelandosi un po' troppo fallosa. Le scandiccesi sono comunque brave a trovare un break di 4 punti dal 15-15, chiudendo 21-25 con una pipe di Slöetjes.

La squadra di Cervellin comunque è viva, e lo dimostra nella seconda frazione. Alberti trova il muro del 21-21 su Pietrini e Firenze dà l’impressione di averne di più. Bricio e Slöetjes si caricano la squadra sulle spalle annullando 6 set point in attacco, ma è un pallonetto spinto di Pietrini che termina fuori a regalare il 31-29 per l'1-1 meritato firmato da Firenze.

Le bisontine partono forte nel terzo set, proseguendo sulla scia del parziale precedente. Ma Scandicci torna a contatto, con Slöetjes che trova il muro del sorpasso sul 9-9. La Savino Del Bene allunga inesorabilmente, chiudendo 16-25 con Pietrini in attacco. Scandicci sale in cattedra nella quarta frazione, con Firenze che subisce un lungo break interrotto solo dal muro su Slöetjes (3-11). Anche il quarto set si colora di biancoblù, con un errore al servizio di Dijkema che fissa il punteggio sul 14-25. In grande spolvero Bricio e Pietrini per la Ssvino Del Bene con 22 e 20 punti.

