Il cognome Balotelli torna a risuonare nel mondo dello sport. Esattamente quello del volley dove ha fatto il suo esordio Pia Fico Balotelli, figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli (che la riconobbe nel 2014 dopo il test del DNA). La ragazza, che a dicembre compirà 14 anni, ha scelto di cimentarsi con la pallavolo dopo una prima esperienza, da più piccola, col karate. La classe 2012 ha fatto il suo esordio nell'Under 15 del Volley World Blu, società napoletana che può fare affidamento anche su una prima squadra impegnata nel campionato di Serie C femminile.
A postare le prime immagini è stata proprio la mamma: la ragazza, come si può vedere dai video, è scesa in campo con il cognome Fico sulla maglia e il numero 45, quello storico del papà Mario. Un omaggio quindi anche al papà che attualmente si trova a Dubai dove gioca con l’Al Ittifaq. Pia, che due anni fa ha vinto il titolo italiano CSI nella specialità kumite, categoria Esordienti, mentre praticava karate, adesso è una schiacciatrice: ha vinto entrambe le prime due uscite con il suo nuovo club. Una passione che Pia ha intenzione di coltivare a lungo in quel di Napoli, lì dove vive con la madre, ma trascorrendo del tempo anche con il papà Mario a Brescia insieme alla la nonna e agli zii.