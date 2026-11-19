A postare le prime immagini è stata proprio la mamma: la ragazza, come si può vedere dai video, è scesa in campo con il cognome Fico sulla maglia e il numero 45, quello storico del papà Mario. Un omaggio quindi anche al papà che attualmente si trova a Dubai dove gioca con l’Al Ittifaq. Pia, che due anni fa ha vinto il titolo italiano CSI nella specialità kumite, categoria Esordienti, mentre praticava karate, adesso è una schiacciatrice: ha vinto entrambe le prime due uscite con il suo nuovo club. Una passione che Pia ha intenzione di coltivare a lungo in quel di Napoli, lì dove vive con la madre, ma trascorrendo del tempo anche con il papà Mario a Brescia insieme alla la nonna e agli zii.