Havelková a Perugia: "Tanta voglia di tornare in Italia"

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

Lo abbiamo annunciato nei giorni scorsi, e ora è arrivata l'ufficialità: Helena Havelková è una nuova giocatrice di Perugia. La schiacciatrice ceca torna in Serie A1 dopo l'esperienze a Sassuolo, Busto Arsizio e Monza.

Le sue prime dichiarazioni: "Dopo due anni consecutivi in Russia ho avuto tanta voglia di tornare in Italia e la proposta della Bartoccini Fortinfissi Perugia è stata quella che mi ha convinto di più. Mi piace molto il progetto di squadra che ha in mente coach Bovari, ritroverò alcune ragazze che conosco e con cui ho già giocato".

Irresistibile il fascino dell’Italia: "Ho girato quasi tutto il mondo, ma trovo sempre l’Italia come il mio paese preferito, il livello del campionato poi è tra i più alti del mondo ci sono tante squadre competitive, questo mi piace molto".

Su Perugia: "Ho seguito un po’ il campionato l’anno scorso, Perugia era la neopromossa e ha dovuto fare esperienza, quest’anno ci sono tanti arrivi nuovi me compresa e magari potremmo aiutare a fare un passo più avanti per essere competitivi anche con le squadre che puntano più in alto".