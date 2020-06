Perugia non si ferma: Havelková nel mirino

VOLLEYMERCATO

di

GIACOMO MAGNANI

Helena Havelková può tornare nel campionato italiano. Dopo i contatti con Casalmaggiore, la campionessa d'Italia in maglia Busto Arsizio è corteggiata anche dalla Bartoccini Fortinfissi Perugia. La Wealth Planet di Antonio Bartoccini è scatenata sul mercato, e dopo Serena Ortolani può battere un altro colpo.

Dopo una stagione vissuta in Russia con la maglia della Dinamo Mosca, la schiacciatrice classe '88 vuole rientrare in Italia anche per avvicinarsi al compagno, György Grozer, che ha da poco firmato un contratto con la Gas Sales Piacenza. Havelková è una graditissima conoscenza della Serie A1: oltre al Triplete con Busto Arsizio, (scudetto, Coppa Italia e Coppa CEV) Helena ha vestito anche le maglie di Sassuolo e Monza.