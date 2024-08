DOPO OLIMPIADI

Vicino, invece, il rinnovo del contratto quadriennale con Fefè De Giorgi

© fipav "Ci prenderemo tutti una settimana di vacanza staccando i telefoni". Il pensiero di Julio Velasco e del presidente federale Giuseppe Manfredi è comune. Qualche giorno di stacco dopo mesi vissuti intensamente. Prima per conquistare il posto alle Olimpiadi, poi per addirittura vincerle. Se il presente è d'oro, il futuro è ancora nebbioso. Velasco rimarrà alla guida della nazionale femminile? "Dipenderà solo da lui" assicura Manfredi.

Intercettato al trionfale arrivo a Linate, il numero uno del volley italiano ha fatto il punto sui contratti dei due allenatori: "Nessun problema con De Giorgi. Non abbiamo ancora firmato, ma c'è un accordo verbale per rinnovare per il prossimo quadriennio con la formula del 2 più 2 per arrivare alle Olimpiadi di Los Angeles. A Parigi abbiamo trovato sulla nostra strada due partite complicatissime dopo un percorso incredibile e bellissimo: con la Francia che poi ha vinto il torneo e con gli Stati Uniti per il terzo posto".

Meno definita, invece, la situazione di Velasco: "Lui è ancora sotto contratto, il legame che abbiamo arriva fino ai Mondiali dell'anno prossimo. Spero rimanga con noi, ma dipenderà esclusivamente da lui. Parliamone, starà a Julio capire se ha voglia di continuare. Io, ribadisco, spero di sì".