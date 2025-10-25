Volley: Francesca Piccinini entra nella International Volleyball Hall of Fame

Piccinini ha poi voluto lanciare un messaggio di forte ispirazione, rivolto soprattutto alle nuove generazioni: "A quella bambina dedico tutto questo, è grazie a lei se sono qui. Grazie ai suoi sogni, determinazione e dedizione, al non arrendersi mai e alla sua voglia di migliorarsi costantemente, di imparare ed essere sempre grati alla vita. Perché fare di ciò che si ama un lavoro è un privilegio. Oggi che ho la grande responsabilità di essere un punto di riferimento per molte ragazze, cerco di trasmettere loro questo messaggio: la passione, qualunque essa sia, la cosa più importante nella vita è amare ciò che si fa, esserne profondamente appassionati, per sentirsi pieni e avere la forza di affrontare sacrifici e momenti difficili".