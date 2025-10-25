Volley: Francesca Piccinini entra nella International Volleyball Hall of Fame

Francesca Piccinini è la prima italiana a entrare nella Hall of Fame del volley: "Un onore, come chiudere un cerchio"di Stefano Fiore
Si è svolta a Holyoke, Massachusetts (USA), la cerimonia di premiazione dell’International Volleyball Hall of Fame, che ha introdotto nell’Olimpo dei grandi della pallavolo mondiale gli atleti selezionati per la “Classe 2025”. Un momento storico per l'Italia: tra gli eletti spicca l’ex campionessa azzurra Francesca Piccinini, la prima donna italiana a ricevere questo prestigioso onore.
Durante la cerimonia, l'icona del volley ha espresso tutta la sua emozione per il riconoscimento, che consacra la sua carriera a livello globale: “Per me è un onore, è uno dei momenti più emozionanti della mia vita. La pallavolo è stata tutta la mia vita per circa 30 anni e anche ora, anche se in una forma diversa. Per me è come chiudere un cerchio, un ritorno alle origini, a quella Francesca bambina che per la prima volta toccava un pallone da pallavolo".
Piccinini ha poi voluto lanciare un messaggio di forte ispirazione, rivolto soprattutto alle nuove generazioni: "A quella bambina dedico tutto questo, è grazie a lei se sono qui. Grazie ai suoi sogni, determinazione e dedizione, al non arrendersi mai e alla sua voglia di migliorarsi costantemente, di imparare ed essere sempre grati alla vita. Perché fare di ciò che si ama un lavoro è un privilegio. Oggi che ho la grande responsabilità di essere un punto di riferimento per molte ragazze, cerco di trasmettere loro questo messaggio: la passione, qualunque essa sia, la cosa più importante nella vita è amare ciò che si fa, esserne profondamente appassionati, per sentirsi pieni e avere la forza di affrontare sacrifici e momenti difficili".
Icona indiscussa del volley mondiale, Francesca Piccinini ha rappresentato l'Italia per oltre vent’anni (503 presenze), contribuendo a pagine indimenticabili del volley italiano, tra cui spiccano il trionfo nel Campionato Mondiale 2002, la vittoria della World Cup 2007 e l'oro all’Europeo 2009. Il riconoscimento è il giusto coronamento per un’atleta che ha preso parte a ben quattro edizioni delle Olimpiadi (Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008 e Londra 2012).
Francesca Piccinini è stata introdotta nella Hall of Fame insieme ad altri grandi nomi della pallavolo internazionale. L’elenco completo degli atleti della “Classe 2025” comprende: Dimitar Karov (Bulgaria), Ivan Miljkovic (Serbia), Rosa Garcia Rivas (Perù), Francesca Piccinini (Italia), Laura Ludwig (Germania), Kent Steffes (Stati Uniti), Jürgen Wagner (Germania), Barry Couzner (Australia) e Guillermo “Willy” Paredes (Argentina).