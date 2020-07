Firenze, Lazic prende il posto di Foecke

Con (l'inaspettata) uscita di scena di Mikaela Foecke, Il Bisonte Firenze corre ai ripari mettendo sotto contratto la svedese Rebecka Lazic, la passata stagione a Perugia. La società si è mossa rapidamente per sostituire la statunitense, puntando a colpo sicuro su una giocatrice che in Italia ha vestito anche la maglia di Bolzano, e che in carriera ha già vinto tre campionati fra Francia e Romania, partecipando più volte alla Champions League. Rebecka Lazic vestirà la maglia numero 4 de Il Bisonte ed è già pronta a raggiungere il ritiro di Lizzano in Belvedere.