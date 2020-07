Foecke non torna a Firenze: avviate azioni legali

Grattacapo a stelle e striscie per Il Bisonte Firenze, che comunica ufficialmente che Mikaela Foecke non si presenterà in ritiro a Lizzano in Belvedere né tantomeno raggiungerà la squadra in un secondo momento. "Nella giornata del 9 luglio [...] l’atleta ha reso nota la sua volontà di non rientrare in Italia in vista della prossima stagione. Volontà riconfermata il 14 luglio, quando la schiacciatrice statunitense ha declinato anche la seconda convocazione". Contratto interrotto e denuncia in arrivo? Così lascia intendere il club: "La società, costernata per il comportamento dell’atleta, ha dato incarico al proprio legale di intraprendere le azioni necessarie per tutelare l’immagine". Il Bisonte Firenze annuncia inoltre che "tornerà sul mercato cercando di riparare al danno tecnico provocato da questa scelta unilaterale, pur consapevole delle difficoltà visto il momento".