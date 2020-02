Filottrano rimonta Perugia e vince 3-2

A1 FEMMINILE

È una vittoria di fondamentale importanza quella conquistata dalla Lardini Filottrano, che dopo essere stata in svantaggio di due set risorge dalle proprie ceneri e risolve la contesa. Sarà una partita difficile da digerire per la Bartoccini Fortinfissi Perugia, che aveva un disperato bisogno di vincere questo scontro diretto per accorciare la classifica e sperare nella salvezza.

Neo-acquisto Sobolska in campo per Filottrano, con Bovari che si affida a Demichelis al posto di Raskie in regia. Parte bene Perugia, che nel testa a testa iniziale riesce a sbagliare poco sfruttando, invece, le imprecisioni delle padrone di casa. Filottrano torna alla carica con un ace di Papafotiou che sigla il -1 (19-18), ma le marchigiane sembrano meno attente delle rossonere. La dimostrazione è l’ace del 25-22 per Perugia, con una battuta morbida di Bidias che cade con la retroguardia della Lardini che si guarda negli occhi.

Si protraggono i problemi di Filottrano nel secondo parziale, capace di farsi rimontare (9-9) dopo il vantaggio iniziale. Mani-out vincente di Montibeller, che trascina Perugia sul 12-10 e costringe Schiavo al time-out. Le umbre si fanno trascinare da Angeloni e Montibeller, portandosi sul rassicurante punteggio di 21-17. Il resto lo fa Filottrano, trovando una serie di errori in attacco che accelerano la chiusura del set in favore di Perugia: 25-18 e Lardini nei guai.

È un inizio shock quello del terzo parziale per Perugia, con le marchigiane che trovano il 5-0 con l’ace di Papafotiou. Perugia smarrisce convinzioni e certezze, panchinando la principale bocca di fuoco Montibeller e lasciando che Filottrano avanzi inesorabile verso la chiusura. Bovari si gioca la carta Raskie e gli effetti si vedono, con Perugia che accorcia fino al -3 (22-19). Non basta però per riaprire il set, con Mancini che trova l’ace del 25-19.

Come il parziale precedente parte ancora alla grande Filottrano, che si porta sull’9-0 con uno splendido ace di Papafotiou. Il set di Perugia è compromesso, solo un miracolo può risparmiare il tie-break alla Bartoccini Fortinfissi Perugia. La benedizione non arriva: la Lardini chiude in scioltezza 25-13.

Nel quinto e decisivo parziale c’è lo sprint di Perugia che si porta sul 4-1. Filottrano però ci crede, e dopo aver ricucito il gap (8-8) trova addirittura il sorpasso con un'invasione di Strunjak. L'ace di Moretto regala due palle match (14-12) alla Lardini, che vengono sfruttate al primo colpo con l'attacco della vittoria firmato da Bianchini: 15-12 e rimonta di Filottrano completata.

