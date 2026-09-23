Europei: l'Italia si ferma ai quarti, la Finlandia ci butta fuori

L’Italvolley esce a sorpresa dagli Europei maschili: i ragazzi di De Giorgi si fermano ai quarti di finale e vengono eliminati per mano della Finlandia. Gli scandinavi vincono 3-2 al PalaVela di Torino: gli azzurri si prendono il primo set 25-21, poi crollano nei due successivi con il punteggio di 28-26 e 25-16. Romanò e compagni rispondono con il 25-20 che vale il 2-2, ma al tie-break Jokela è micidiale e trascina i finlandesi in semifinale.
Beffa a sorpresa agli Europei di volley, l’Italia si arrende 3-2 contro la Finlandia ai quarti di finale. Gli azzurri partono piuttosto bene nel corso del primo parziale: Lavia è in grande spolvero, oltre al solito Romanò. Gli scandinavi faticano un po’ a prendere le misure, e l’Italia si prende il primo set con il punteggio di 25-21. Il secondo parziale è estremamente più combattuto: gli azzurri con il passare del tempo fanno però un po’ più fatica in difesa, con Bottolo che cala in attacco. La sfida arriva ai vantaggi, con la Finlandia che pareggia i conti e si porta sull’1-1 grazie al 28-26.
L’Italia accusa il colpo e parte malissimo nel terzo set, con gli avversari che si portano sul 10-3 e scappano via. Jokela è una furia in attacco, i ragazzi di De Giorgi accorciano sensibilmente ma non possono nulla: netto 25-16 e Finlandia che si porta sul 2-1. L’Italvolley reagisce nel quarto set: i finlandesi restano sempre a contatto, ma Bottolo torna a macinare punti e anche Giannelli ritrova un po’ di fiducia in battuta: 25-20 finale che significa 2-2 e quarto di finale che viene deciso al tie-break. Romanò fa ancora la differenza e gli azzurri sembrano quasi in controllo fino al 11-8, poi però è ancora Jokela a trascinare i finlandesi fino al 15-13 che vale il definitivo 3-2. Per la Finlandia ora in semifinale c’è la Francia, Italia eliminata tra i rimpianti.