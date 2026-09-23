EUROPEI VOLLEY

Europei: l'Italia si ferma ai quarti, la Finlandia ci butta fuori

Gli azzurri si arrendono al tie-break del quinto set

23 Set 2026 - 23:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© federvolley.it

© federvolley.it

L’Italvolley esce a sorpresa dagli Europei maschili: i ragazzi di De Giorgi si fermano ai quarti di finale e vengono eliminati per mano della Finlandia. Gli scandinavi vincono 3-2 al PalaVela di Torino: gli azzurri si prendono il primo set 25-21, poi crollano nei due successivi con il punteggio di 28-26 e 25-16. Romanò e compagni rispondono con il 25-20 che vale il 2-2, ma al tie-break Jokela è micidiale e trascina i finlandesi in semifinale. 

Beffa a sorpresa agli Europei di volley, l’Italia si arrende 3-2 contro la Finlandia ai quarti di finale. Gli azzurri partono piuttosto bene nel corso del primo parziale: Lavia è in grande spolvero, oltre al solito Romanò. Gli scandinavi faticano un po’ a prendere le misure, e l’Italia si prende il primo set con il punteggio di 25-21. Il secondo parziale è estremamente più combattuto: gli azzurri con il passare del tempo fanno però un po’ più fatica in difesa, con Bottolo che cala in attacco. La sfida arriva ai vantaggi, con la Finlandia che pareggia i conti e si porta sull’1-1 grazie al 28-26.

L’Italia accusa il colpo e parte malissimo nel terzo set, con gli avversari che si portano sul 10-3 e scappano via. Jokela è una furia in attacco, i ragazzi di De Giorgi accorciano sensibilmente ma non possono nulla: netto 25-16 e Finlandia che si porta sul 2-1. L’Italvolley reagisce nel quarto set: i finlandesi restano sempre a contatto, ma Bottolo torna a macinare punti e anche Giannelli ritrova un po’ di fiducia in battuta: 25-20 finale che significa 2-2 e quarto di finale che viene deciso al tie-break. Romanò fa ancora la differenza e gli azzurri sembrano quasi in controllo fino al 11-8, poi però è ancora Jokela a trascinare i finlandesi fino al 15-13 che vale il definitivo 3-2. Per la Finlandia ora in semifinale c’è la Francia, Italia eliminata tra i rimpianti. 

italia
eurovolley

Ultimi video

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

01:07
MCH MATTARELLA VOLLEY NAPOLI MCH

Europei Volley, anche Mattarella in piazza del Plebiscito per Italia-Svezia

00:51
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Volley, Antropova: "La Turchia è stata migliore di noi"

00:17
DICH MYRIAM SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Questo argento brilla quanto l'oro"

01:34
RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

01:48
DICH VELASCO POST POLONIA DICH

Velasco: "Amo queste partite. Domani sarà tosta e lunga"

01:03
RULLO/13 VOLLEY ITALIA-SVEZIA 2/9 SRV

L'Italia di Velasco rimonta la Svezia e vola in semifinale all'Europeo

10:52
DICH VELASCO DICH

Velasco: "La mia squadra segua l'esempio di Fede Brignone"

06:24
DICH DE GIORGI DICH

De Giorgi: "Europeo? L'obiettivo è arrivare a Milano per la finale"

02:44
DICH PRES MANFREDI DICH

Manfredi: "L'obiettivo è qualificarci per le Olimpiadi del 2028"

01:58
Volley, le squadre azzurre

Volley, le squadre azzurre

01:10
DICH VELASCO SU MOVIMENTO PALLAVOLO SRV

Velasco: "Dobbiamo pensare di non aver vinto nulla"

02:20
DICH ROBERTO PIAZZA (ALLENATORE MILANO) 21/10 DICH

Piazza: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

01:11
DICH LUCIO FUSARO (PRESIDENTE POWERVOLLEY MILANO) 21/0 DICH

Fusaro: "L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Andiamo avanti"

06:41
DICH VELASCO QUIRINALE DICH

Velasco: "Gruppo unito e fantastico"

I più visti di Volley

Azzurri, missione compiuta! Travolgono la Danimarca e volano ai quarti con la Finlandia

Elena Pietrini, schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci, in versione modella.

"Un estate al mare": i ricordi delle pallavoliste

Rosamaria Montibeller e il futuro a Casalmaggiore

Francesca Piccinini spegne 42 candeline. La bellezza del volley è senz'altro uno dei personaggi più iconici dello sport italiano e non solo. Con la Unet e-work Busto Arsizio è tornata a calcare i taraflex della Serie A1 dopo un periodo di stop.

Auguri a Francesca Piccinini, sex symbol e leggenda del volley

L'Italia fatica, ma batte anche la Slovenia: negli ottavi c'è la Danimarca

Volley, le foto di Italia-Repubblica Ceca

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:43
Italia, è un Euroflop: la Finlandia ci elimina nei quarti
22:07
Ronaldo: "Non so quando mi ritierò, pronto a lasciare la nazionale se lo chiedono"
22:05
Calafiori terzino, Romano in regia e rebus punta: così Mancini prepara il suo debutto bis in Nazionale
21:34
Germani, Klopp: "Nervoso per il debutto? Non ne ho avuto il tempo"
21:33
Lo United ha svelato il costo del licenziamento di Amorim: la cifra si è abbassata grazie al... Milan