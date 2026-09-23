Europei: l'Italia si ferma ai quarti, la Finlandia ci butta fuori

L’Italia accusa il colpo e parte malissimo nel terzo set, con gli avversari che si portano sul 10-3 e scappano via. Jokela è una furia in attacco, i ragazzi di De Giorgi accorciano sensibilmente ma non possono nulla: netto 25-16 e Finlandia che si porta sul 2-1. L’Italvolley reagisce nel quarto set: i finlandesi restano sempre a contatto, ma Bottolo torna a macinare punti e anche Giannelli ritrova un po’ di fiducia in battuta: 25-20 finale che significa 2-2 e quarto di finale che viene deciso al tie-break. Romanò fa ancora la differenza e gli azzurri sembrano quasi in controllo fino al 11-8, poi però è ancora Jokela a trascinare i finlandesi fino al 15-13 che vale il definitivo 3-2. Per la Finlandia ora in semifinale c’è la Francia, Italia eliminata tra i rimpianti.