Mondiali volley: l'Italia è bronzo, sconfitti 3-0 gli Usa

MONDIALI VOLLEY

Egonu, Sylla e compagne vincono in scioltezza i primi due parziali e faticando nel terzo, completando un'iconica rimonta: il terzo posto iridato è azzurro, aspettando la finalissima



Dopo la sconfitta contro il Brasile nelle semifinali, l'Italia si riscatta nella finalina e conquista il bronzo nei Mondiali di volley: sconfitti 3-0 gli Stati Uniti (25-20, 25-15, 27-25). Le azzurre non subiscono il contraccolpo psicologico della sconfitta in semifinale e reagiscono prontamente all'avvio-sprint degli Stati Uniti, che si erano portati sul 10-7. Egonu, che realizza dieci punti solo nel primo set, trascina le compagne alla rimonta e alla fuga: l'Italia si porta sul 20-16 e poi chiude il primo set senza patemi d'animo. Il primo parziale viene conquistato col punteggio di 25-20, e gli Usa provano ad abbozzare una reazione nel secondo: le campionesse olimpiche vanno sul 9-7, ma Bosetti ed Egonu suonano nuovamente la carica ed è rimonta. L'Italia sorpassa le avversarie e non si ferma più, macinando punti su punti: le azzurre arrivano sul 23-15 e chiudono subito la pratica. Decisivi i due ace di Lubian per il 25-15 nel secondo set, che ci porta sul 2-0. Il terzo parziale è combattutissimo e fatto di rimonte e controrimonte: gli Usa vanno in vantaggio e vengono raggiunti, poi dilagano fino ad avere quattro set-point. L'Italia li annulla con grande grinta e vince ai vantaggi: il 27-25 vale il 3-0 e il primo bronzo nei Mondiali. Sugli scudi Paola Egonu, con 25 punti complessivi.