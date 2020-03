Egonu doma lo Stoccarda: Conegliano vince 3-0 l'andata dei quarti

CHAMPIONS FEMMINILE

Tutto facile per l'A. Carraro Imoco Conegliano, che domina l'andata dei quarti di finale di CEV Champions League rifilando un netto 3-0 (25-17, 25-16, 25-20) all'Allianz MTV Stoccarda, una delle tante squadre che in questa stagione sono state bombardate dalla supremazia della venete, formazione campione del mondo.

Pochissimi i dubbi sulla tenuta di una macchina praticamente perfetta, quella gialloblù, che ha sofferto giusto in avvio di primo e terzo parziale tornando però immediatamente in carreggiata. Guardando il tabellino spiccano i 20 punti di Paola Egonu, che con il 63% ribadisce (come se mai ce ne fosse bisogno) la sua forza. Molto bene anche Robin de Kruijf, che ha chiuso la sfida con ben 15 punti. Ora le veneto possono tornare a concentrarsi sul campionato-spezzatino che si è creato dopo i rinvii causati dal coronavirus, in attesa della gara di ritorno che dovrebbe giocarsi martedì 10 marzo al PalaVerde di Villorba.