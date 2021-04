Ecco Volley Power, il primo videogioco di pallavolo per PS5: ma è un pesce d'aprile...

"Una rivoluzione storica nel mondo del volley. F.A. inc e Powervolley Milano sono liete di annunciare il lancio ufficiale del primo videogame dedicato alla pallavolo: VOLLEY POWER 2021!". Così viene presentata sul sito della società meneghina la notizia che tanti appassionati di pallavolo accoglierebbero con enorme gioia: la messa in commercio di un videogioco per console d'ultima generazione. Una prima volta storica, che aprirebbe la strada all’ingresso della pallavolo negli e-sports.