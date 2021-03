Coppa Italia Serie A2: trionfo storico per Macerata, tonfo Mondovì

VOLLEY FEMMINILE

Primo storico trionfo per il club marchigiana. Incubo per le piemontesi, alla terza finale persa consecutiva

La CBF Balducci Helvia Recina Macerata vince la 24ª Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2 femminile. Lo fa dopo una partita pressoché perfetta, che infligge alla LPM BAM Mondovì un’altra sconfitta in finale decisamente amara. 25-23, 25-20, 25-23: sono questi i parziali dei tre set con cui la squadra di Luca Paniconi ha sollevato all’RDS Stadium di Rimini la sua prima coppa nazionale, frutto di un atteggiamento più propositivo rispetto alle piemontesi già a partire dai primissimi scambi.

Per le pumine arriva un’altra doccia fredda: dopo quelle del 2018 e 2019, arriva la terza sconfitta in tre finali di coppa giocate. Melissa Martinelli, autrice di 6 muri vincenti e assoluta protagonista della gara, è stata votata MVP, ma è difficile scegliere una migliore per le marchigiane. Straordinarie le difese di Bisconti, decisive poi in attacco Lipska e Renieri con 16 e 11 punti. Macerata trova così la sua serata perfetta, un momento indimenticabile che resterà per sempre nella storia del club nero-arancio.

CBF Balducci HR Macerata-LPM BAM Mondovì 3-0 (25-23, 25-20, 25-23)

- Macerata: Lipska 16, Martinelli 7, Renieri 11, Pomili 9, Mancini 8, Peretti 1, Bisconti (L), Maruotti 1, Giubilato, Galletti. Non entrate: Sopranzetti (L), Pirro, Rita. All. Paniconi.

- Mondovì: Tanase 11, Molinaro 9, Scola 1, Hardeman 12, Mazzon 6, Taborelli 10, De Nardi (L), Bordignon. Non entrate: Midriano, Serafini, Mandrile, Bonifacio. All. Delmati.